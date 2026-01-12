Jafet Soto: "Lo he dicho muchas veces, pero esta es la definitiva: no más a la banca"

Jafet Soto reconoce que esta frase la ha repetido muchas veces. También garantiza que esta ocasión sí es la definitiva.

"Yo creo que ya es suficiente", comenzó respondiendo Jafet, quien dice haber madurado y crecido en "otras áreas personales".

"No es algo que me motive o que quiera, yo creo que el equipo tiene estructura fuerte para darle estabilidad a un técnico y pensar a largo plazo", sentenció Soto, quien espera que ahora José Giacone tenga continuidad en el banquillo florense.﻿

También, Jafet destacó que Fuerza Herediana toma decisiones en el equipo, pero reconoció que dentro de ellas no está retomar las riendas del banquillo desde el borde de la línea de cal.

"Dentro de esas decisiones no está yo más en la banca, lo he dicho muchas veces, pero esta es la definitiva, no más a la banca", concluyó.