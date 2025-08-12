Jafet Soto le contesta al Machillo: "Se le olvidó que Walker es bicampeón nacional"

Dos días después del clásico provincial entre Alajuelense y Herediano y los ánimos siguen caldeados.

Esta vez fue el presidente del Herediano, Jafet Soto, quien fungió de técnico el domingo anterior en el triunfo de los rojiamarillos 0-1 ante Alajuelense en el Morera Soto, quien aprovechó para contestarle a su colega Óscar Ramírez.

El Machillo indicó el pasado domingo mandó un dardo al guardameta herediano Anthony Walker al decir que “somos motivación para algunos equipos. Uno ve lo del portero de Heredia, como estuvo hoy y como jugó en Nicaragua, y uno dice: ¡caramba!”

Ante esto, Jafet no esperó para contestarle este martes en los micrófonos de Teletica Radio.

"Si tengo un buen portero o un mal portero, a Óscar Ramírez se le olvidó que Walker es el bicampeón del fútbol de Costa Rica y que tuvo un mal partido en Nicaragua y que la Liga no lo motivó, no, no, no es que juguemos bien contra la Liga, es un clásico y son los mismos tres puntos”, explicó con enfado Soto.

También le tiró duro al decir que el Machillo busca cualquier excusa ante una nueva derrota a manos del Team.

“Dejen de buscar excusas. ¿Quién es él (Ramírez) para que me diga cómo me tengo que comportar? Algunos se fueron y vuelven y me van a reeducar a mí… quien me reeducó ya está en el cielo (su padre) y mi mamá está aquí en paz. ¿Quién me va a decir a mí cómo celebrar un gol?”, manifestó.

La polémica se desató luego de que el informe arbitral filtrado a la prensa indique que Soto y Marcel Hernández se exponen a fuertes sanciones por aparentemente ofender e incitar al público de Alajuelense con sus festejos.