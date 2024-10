Jafet Soto: "Las grabaciones de la sala VAR a los árbitros deberían ser públicas"

El técnico de Herediano, Jafet Soto, se refirió al VAR tras el triunfo 0-2 ante Puntarenas, en el estadio Lito Pérez.

En este compromiso, el delantero Marcel Hernández salió expulsado, luego de que se revisara en el VAR una acción contra José Eduardo Leiva.

"Las grabaciones de la sala VAR a los árbitros deberían ser públicas porque no me puedo quedar con la duda de qué se dice en la sala VAR, me gustaría que se haga público para evitar malos entendidos", comentó Soto.