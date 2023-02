Jafet Soto habló de todo en conferencia: "Dejó mucho qué desear el trabajo arbitral"

Por Daniel Jiménez | 19 de febrero de 2023, 13:32 PM

El técnico del Herediano, Jafet Soto, se mostró autocrítico con su equipo luego de perder 1-0 ante Cartaginés en el Fello Meza.

Jafet explicó la razón por la que asumió el equipo por décima vez y señaló la actuación del árbitro Steven Madrigal.

—¿Cómo analiza el partido?

Cartaginés fue superior en el primer tiempo y nosotros no tuvimos la tranquilidad para manejar la pelota. También hubo un segundo tiempo donde generamos más acciones, hay mucho que trabajar.

—¿Cuánta responsabilidad tienen los jugadores del mal momento del equipo?

Es responsabilidad de todos, aquí cada uno tiene un rol. Hay que refrescar conceptos sencillos del fútbol a los jugadores.

—¿Qué ha pasado con jugadores que fueron al Mundial, siente que bajaron su rendimiento?

Al igual que todos, no podemos encasillarlos a todos, no es así, ellos se están preparando. Tejeda está lesionado, Fuller y Gerson hicieron un buen partido. Douglas no desentonó. Tenemos que ver cómo elevamos la dinámica de nuestro equipo.

—¿Por qué hay jugadores con un rendimiento tan irregular?



Ahora tenemos que trabajar rápido, hay que elegir lo mejor, pero sobre todo va a pesar mucho el temple y carácter porque son situaciones de estrés. Ojalá que todos lo podamos manejar. Tenemos un cuerpo técnico bastante bueno en ese aspecto.

—¿Qué lo termina motivando para dirigir al Herediano por décima vez, luego de decir que no quería dirigir?



Yo dije el sábado que lo ideal sería no dirigir, pero también afirmé que iba a estar donde el equipo me necesite, puede buscar la grabación. Obviamente, cada uno pone lo que le conviene.

—¿Siente que el equipo está con displicencia con otros jugadores?



Yo creo que es preocupación, el equipo jamás está displicente. En el caso de Miguel Basulto, Arturo Campos y Kenneth Vargas están con molestias.



—¿Vi que en ciertas partes del juego tenía frustración: cómo cambiar el estado de ánimo del equipo pese a tener poco tiempo?

No es un trabajo fácil, imagínese lo que es recibir a un entrenador nuevo y en una semana tener un partido así. Imagínense lo que es traer a alguien de afuera, tiene que conocer el equipo, la infraestructura, no es fácil traer a alguien de afuera en la fecha 7 del torneo.

—¿Cómo analiza el trabajo arbitral?

No me pueden castigar porque aquí todo es parejo. Debería decir una palabra para que la prensa vea la diferencia que hay de trato. La digo mentalmente, ya ustedes (prensa) y ellos saben cuál es. Dejó mucho qué desear el trabajo arbitral. Yo me preocupo por mi equipo. Ver hoy lo que pasó en la cancha con el otro equipo, como dijo Horacio Esquivel. Ya ahora yo estando en la línea, a nivel de cancha, es terrible. No voy a decir que se vaya la Comisión Disciplinaria, pero... Por ejemplo, ayer en Pérez Zeledón ellos tenían que ir ganando 2-1, pero como es a favor de Saprissa.

Yo disfruto mucho estando en la cancha, hay algunos que no nacieron para estar en el fútbol. Me imagino como no me pudieron sacar, me imagino que el miércoles me echan del partido... ahí lo dejo... Seguro el miércoles me echan del partido.

—¿Qué opina sobre el partido ante Saprissa?

Sé que vamos a estar peleando por este campeonato. Siempre la ropa se lava en casa. Me voy a enfrentar al mejor estratega de los últimos tiempos. Es un estratega como Jeaustin Campos. Me voy a preparar de la mejor forma para preparar ese partido y ganarlo.



¿Cómo recuperar la mejor versión de Anthony Contreras?

Cómo lo evalúas el nivel de Anthony Contreras, bajo qué estructura. A veces no es necesario hacer goles, para mí fue el mejor jugador ante Alajuela, es muy fácil preguntar sobre un jugador si no se tiene idea de cómo se evalúa un futbolista.



—¿Qué opina de los piscinazos de Kennedy Rocha?

Tengo que responder igual, es tu criterio, no el mío. Para mí hoy le hicieron un penal. Lo que pasa es que no somos árbitros. Es un criterio personal, es una cosa suya. Yo respeto, pero no comparto.