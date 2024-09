Jafet Soto: “Fue un partido de un mismo estilo, de una misma escuela”

Herediano se impuso 5-4 a Liberia y el técnico rojiamarillo, Jafet Soto, alabó el juego y sobre todo la actitud de su colega Minor Díaz.

Soto Molina indicó que el partido fue una muestra de un mismo estilo y lo catalogó como “partidazo”.

“Fue un partido de un mismo estilo, de una misma escuela, de un gran técnico. Un partidazo y cuando hay muchos goles es porque se dan muchos errores, entonces debemos analizarlo”, comenzó diciendo.

Sin embargo, tuvo tiempo en la autocrítica y reconoció que se equivocó con el planteamiento inicial.

“Hoy me equivoque en defensa porque terminamos con una totalmente nueva. Sigo aprendiendo en esto del fútbol.

“¿A veces me pregunto qué sería de mí si me dedicara totalmente a esto (técnico)? Tal vez me entre el gusanillo de quedarme por un tiempo aquí o en otro lugar, pues apenas puedo analizar tres partidos del rival y no los seis que hacen todos que se dedican a esto”, añadió.

Finalmente, aplaudió a Minor Díaz, quien sueña incluso en llegar a tenerlo alguna vez en su equipo.

“Me siento muy orgulloso de Minor, porque tiene una identidad y es aguerrido. Creo que en el futuro nos dará muchas alegrías al fútbol nacional”, concluyó.