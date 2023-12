Jafet Soto estalla contra el arbitraje: "Fue desastroso"

Por Daniel Jiménez | 10 de diciembre de 2023, 19:21 PM

El presidente de Herediano, Jafet Soto, levantó la voz contra el arbitraje de Benjamín Pineda tras el pase a la final de su equipo.

Jafet llegó a la conferencia de prensa y disparó algunos dardos con mucha crítica y picante sobre la presentación de Pineda en el 1-0 de la Liga sobre el Team en el Morera Soto.

Estos fueron sus comentarios sobre el arbitraje:

Arbitraje desastroso

"El arbitraje fue desastroso y las repeticiones de Repretel también lo fueron, las repeticiones no las pasan, por eso no nos gusta que vaya Repretel a producir los partidos de Herediano. Un árbitro que vaya dos veces donde un línea a preguntarle sobre el gol... Dos veces nos quiso meter el gol Benjamín (Pineda). Amonestado a varios jugadores nuestros, pero Doryan (Rodríguez) pegó lo que quiso y no le sacó nada. Fue un desastre, nos deja diezmados, nos deja heridísimos para lo que viene.

Jafet levanta la voz

Vean el arbitraje, van a decir Jafet mete mucha presión, pero véan el arbitraje, fue parcializado, si ustedes me dicen lo contrario yo me retracto. Todos sabemos que Benjamín es hijo de Jeffry Solís en el arbitraje y a mí nadie me tiene que decir qué tengo que decir. Venga de donde venga.

El fútbol es presente y el presente es que el arbitraje es un desastre. Ayer en el Saprissa-Cartaginés hubo dos penales, uno para cada lado. Levantar la voz te pitan así.

Temor

Uno de los mayores temores el día de hoy era que nos metieran a punta de pito como lo hicieron.

Yo no sé dónde está Juan Gabriel Calderón, Hugo Cruz, seguro porque yo los nombre no los van a poner. La Comisión tiene 70 días con una nueva persona dirigiendo. ¿Han visto algún cambio?

Más críticas

Yo hablo cuando tengo que hablar y a la gente le cansa, lo que hoy se vio en la cancha es preocupante. Sé lo que es cuando un árbitro te quiere meter, no sé como a Rocha no le pita dos faltas claras, yo no sé, me quedo muy preocupado para lo que viene.

Uno está ahí (en la Federación). Celso Borges le puso la mano en la cara a Orlando Galo. Lo que se ve no se juzga, diría Juan Gabriel.