Jafet Soto: "En el fútbol nada está seguro y hay noches mágicas e inéditas"

La tarea para el Herediano, es complicada. Luego de caer 4-0 en la casa del Saprissa, los rojiamarillos se preparan para buscar una remontada épica.

“Hemos analizado los errores que cometimos el fin de semana. Cuando las cosas no salen, no salen y el domingo no fue un buen momento para nosotros”, señaló Jafet Soto

“En el futbol no hay nada escrito, en el futbol nada está seguro y hay noches mágicas e inéditas y esperamos que mañana sea una noche inédita”, añadió.

Herediano, que terminó en lo más alto de la tabla en la fase regular, mostró una cara desconocida en Tibás.

“Una mala tarde no te quita lo buen jugador que ere o un buen rendimiento. Es separar lo malo de ese día y traer del recuerdo todo lo bueno que se ha hecho”, comentó sobre cómo enfrentar el cotejo.

Para el miércoles, Jafet asegura que sus futbolistas están listos para la tarea.

“Tenemos que buscar cómo ganar y ya lo sabemos, estudiamos y lo vamos a hacer, vamos a buscar hacer historia”, concluyó.