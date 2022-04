Jafet Soto: "En Costa Rica solo sería entrenador del Herediano"

El técnico y gerente del Herediano, Jafet Soto, explicó este viernes que únicamente dirigiría al Team en el país. Ni siquiera a la Selección Nacional.

Soto afirmó que esta ocasión ocupar el banquillo florense ha sido una tarea bastante particular, pues debe estar entre funciones administrativas, gerenciales y con la construcción del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero.

Jafet explicó que trabaja más 14 horas en el Team. "Me levanto temprano, hago ejercicio, voy al entrenamiento, luego realizo funciones administrativas, veo las necesidades del tema del estadio, reuniones comerciales si hay, pero todo es puro orden, pura agenda", detalló Soto.

El rojiamarillo expresó que por su amor al club solo dirigiría al Team.

"Entrenador no es lo que más me gusta, me agrada la parte gerencial y la administrativa. En Costa Rica solo sería entrenador del Herediano", aseguró.



​Cuando se le consultó si de la Selección sí asumiría el reto, respondió de manera contundente: "No".

Además, indicó que pronto cumplirá los 10 años con Fuerza Herediana y se siente complacido por lo conseguido hasta el momento.

"La clave es la planificación, Herediano casi que ha ganado un campeonato por año, eso da madurez, pero del 2012 al 2022 solo hay dos jugador que han sido campeones desde hace diez años", añadió.

Por último, fiel a su estilo, Jafet tiró uno que otro dardo en la conferencia.

"En el fútbol no hay tanta ciencia ni bla, bla, bla. El fútbol es sencillo para los que jugamos fútbol. Para los que no, tienen que meterse a estudiar un montón o hacer que estudian, o decir que estuvieron en alguna universidad, es muy importante la preparación, pero para los que jugamos fútbol es más fácil", concluyó.