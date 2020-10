Fiel a su estilo polémico, Jafet Soto dejó la puerta abierta a un posible cambio de sede del Herediano y abandonaría el Cuty Monge, esto luego de algunos resultados comprometedores en casa entre ellos el 0-0 ante Santos de Guápiles de este sábado.

''Vamos a ver si cambiamos la sede del Cuty Monge, lo analizaremos'', dejó decir el estratega en una frase que causó revuelo.

Recordemos que el Herediano actualmente juega en el Cuty Monge debido a que están construyendo un nuevo estadio en el Rosabal Cordero.

Ya sobre el partido, Soto aseguró que Santos los supo presionar bien en la primera parte y que su equipo sigue padeciendo la falta de gol.

“Santos fue en momentos superior en el primer tiempo, manejó bien y presionó bien.

"Nos falta meter el gol, la pelota pasó por el frente del área varias veces", mencionó.

Además, explicó la razón de sus airosos reclamos desde el banquillo.

''Me molesté por una decisión propia que tomé, dudé e hice lo que no quería, yo siempre me exijo mucho, así soy.

Pero con el equipo no hay nada que reprochar. La actitud del equipo y el volumen fue bueno. El reclamo que hice fue conmigo mismo", aseveró.

También aprovechó para reprochar la actitud del cuarto árbitro Carlos Salazar, pues a su criterio hay asistentes “que pitan como árbitros” y afirmó “portarse bien”, pues es Salazar es el que más técnicos expulsa.

Finalmente, sobre la diferencia de 10 puntos con Alajuelense, líder del grupo, Jafet fue claro: ''Hay que ver los equipos que han quedado campeones clasificando de cuartos, terceros y segundos.

“Es muy sencillo, hay que clasificar. Veo a un equipo con mejor rendimiento, hay que reconocerlo. Calificando hay que tener mucho cuidado".