Jafet Soto dedica carta a aficionados por 13 años de Fuerza Herediana

El presidente del Herediano, Jafet Soto, le dedicó una sentida carta al heredianismo con motivo de los 13 años de Fuerza Herediana.



Jafet destacó que no se trata simplemente de un aniversario más sino “de trece años de convicciones firmes, de trabajo sin pausa, de decisiones que no siempre fueron fáciles y de un compromiso genuino con una institución centenaria y con una afición que jamás ha dejado de creer”.



El jerarca florense señaló que ha sido una etapa extraordinaria para el equipo marcada por muchos títulos nacionales, conquistas internacionales, Supercopas, el campeonato del equipo femenino y un proceso de modernización que ha transformado al club dentro y fuera de la cancha.

“Pero esta historia no se explica únicamente desde los trofeos; también la sostienen los sacrificios, los momentos de prueba y la paciencia de entender que las obras verdaderamente grandes no se levantan de un día para otro”, añadió.

Soto destacó que su paso por el Team fue como jugador, dirigente, presidente, gerente y también como director técnico. “Cada vez que asumí una responsabilidad adicional, lo hice consciente del peso que eso implicaba y del momento particular que atravesaba el club. Sé que muchos lo han interpretado de otra manera; sé que algunos han creído que obedecía a un interés personal. No ha sido así”.



Otro aspecto que señaló Jafet fue que le dolió la despedida del estadio Eladio Rosabal Cordero.



“Ver desaparecer esa casa cargada de memoria, de gloria y de sentimiento no fue fácil para nadie. Lo hicimos, sin embargo, convencidos de que Heredia y el Herediano merecen un hogar a la altura de lo que son”, agregó.



Reconocido que “la espera ha sido larga, y lo sabemos. Pero cuando se construye algo tan significativo para una institución tan grande, también hay que tener la humildad de entender que todo llega cuando debe llegar. Y hoy, en este aniversario, tenemos la certeza de que ese momento se acerca: la nueva casa de don Eladio está por abrir sus puertas a la familia herediana”, concluyó.

