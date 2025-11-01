Jafet Soto critica al arbitraje: "Saben que si nos metemos es peligroso"

El presidente y técnico de Herediano, Jafet Soto, criticó el arbitraje tras el triunfo 0-1 ante Sporting FC.

Soto cuestionó por qué no se pitó un penal a favor de su equipo.

"Creo que hay un penal muy claro, muy muy claro, que no he revisado. Y no porque ganamos, voy a perdonar que no es penal, es penal, es penal, es penal. Y toda la gente que está en Costa Rica, que es del arbitraje, sabe que es penal", comentó Jafet.

Desde la óptica del estratega rojiamarillo, "nos repusieron dos minutos más, porque saben que si nos metemos es peligroso el Herediano".

"Igual vamos a exigirle a (Enrique) Osses que nos dé explicaciones de por qué no fue penal, porque fue penal. Es por la espalda, es penal, es penal", añadió.

Incluso, Jafet le tiró un dardo a Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje.



"Pero igual, a mí me da lo mismo, porque hoy está Osses y mañana no sé si va a estar. En dos años no sé si va a estar, puede ser que disfrute estos dos años, pero en dos años no va a estar", concluyó.

