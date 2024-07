Jafet Soto critica a capitán de Saprissa: "Mariano hace lo que le da la gana"

El presidente de Herediano, Jafet Soto, alzó la voz y también incursionó en la polémica entre Marco Vásquez, vocero de la Junta Directiva de Alajuelense, y Vladimir Quesada, técnico de Saprissa.

Soto atizó la polémica en relación con el accionar de Mariano Torres y consideró que el capitán morado "hace lo que le da la gana".

"Yo voy a expresarme del arbitraje igual a como se expresó Vladimir y la Comisión Disciplinaria no me va a poder sancionar tampoco. Hay una multa de uno a tres millones de colones, también voy a hablar lo mismo y voy a ver si me sancionan", comentó Soto.

Y agregó: "A lo mejor tengo un roce con algún árbitro y vamos a ver si me sancionan porque es impresionante cómo el Comité Disciplinario acomoda las cosas, solo don Miguel Chacón es muy neutral y atinado, otras veces yo he tenido alguna diferencia con él, no personal, solo a nivel de Comisión. Cómo es posible que haya excepciones, entonces conmigo también las habrá".

Específicamente, sobre Torres, Soto indicó: "creo que le perdonan muchas cosas a Mariano, él hace lo que le da la gana y solo es un ejemplo de lo que otros jugadores de Saprissa hacen. Los árbitros son los que tienen el sartén por el mango".



También, el jerarca rojiamarillo adelantó que el VAR tiene que comenzar en la fecha 4 del torneo.

"Si el VAR fuera retroactivo se le quitarían un montón campeonatos a un equipo por ahí, bueno, a varios equipos. Varios torneos", añadió.