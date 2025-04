Jafet Soto: “Cosas malas mías o del equipo será difícil buscarlas”

El técnico de Herediano, Jafet Soto, analizó el empate 1-1 ante San Carlos.



Estas fueron sus declaraciones más destacadas en conferencia de prensa:



Análisis del juego: San Carlos nos apretó bien en algún momento, en los primeros 45 minutos no tuvimos la personalidad que tiene este equipo para lo que hemos entrenador. Esta semana se tenía que ver más el trabajo. Hay que darle mérito al rival porque no tenía nada que ganar ni para arriba ni para abajo, sin presión, tirando tacos…



Bajas por la siguiente partido: No me preocupa, tengo jugadores que pueden suplir la baja de Keyner Brown por expulsión. Haxzel estará afuera al menos dos semanas.



Minutos de jóvenes: Lo hemos venido trabajando, a McKlean lo dejé listo, lo planifiqué así para que jugara de lateral durante cuatro meses. Se dejaron de hacer minutos, pasó pero ya estamos cerca de cumplir poco más de 50 minutos.



Liderato: Estamos a siete puntos de Alajuelense, a cinco puntos de Puntarenas que aún deben jugar. Tenemos un partido en casa que cualquiera puede ganar.



Últimos tres partidos: Muy bien, tengo 10 puntos de 12 posibles, imagínese de lo orgulloso que me siento de mis jugadores. Hemos levantado, hemos tomado confianza, hemos jugado contra equipos que se jugaban la permanencia como Santa Ana y Santos. Cosas malas mías o del equipo será difícil buscarlas porque hemos ganado y el rendimiento es muy bueno.



Minutos de jóvenes en la primera vuelta: No sé, creo que es una pregunta para Gustavo, eso qué importa, eso ya se sabe, en el pasado le heredé yo a Jeaustin ese tema y cumplimos con los minutos en Puntarenas. Este torneo nos costó muchísimo porque es matemática… No es culpa de nadie, a veces hay que tener a los jugadores preparados.



Comisario: El señor comisario se dejó a mis jugadores para tomarme fotos, tiene que esperar a llegar allá, no los puede detener. Él no tiene que tener autoridad sobre mis jugadores, para parar a mis jugadores a medio palo. Él tiene mucha experiencia y se equivocó.