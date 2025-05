Jafet Soto contundente: “Yo no dije nada de eso”

El técnico de Herediano, Jafet Soto, se refirió a la polémica del momento tras las declaraciones del jugador de Alajuelense, Aarón Salazar.

“Yo no dije nada de eso. Absolutamente no. Muchos de ellos ustedes (prensa) lo dieron por sentado que yo lo había dicho. Eso está mal por parte de ustedes porque no pueden poner en mi boca palabras que yo no he dicho”, comentó Jafet.

Y agregó: “Y yo más bien, el que quiera decir o afirmar que yo dije eso, vamos a los tribunales, y lo hice en un tribunal de justicia, y nos demandamos por calumnias, mutuamente”.

El presidente del Team también tuvo una reacción sobre la reacción de Joseph Joseph, jerarca de la Liga.

“Porque ya también escuchar a don Joseph decir eso, y confirmándolo a don Joseph, que no estuvo ni siquiera en la cancha (…) No pueden dar por sentado, porque a don Joseph lo voy a ver de mañana en 8 en el Comité Ejecutivo, y creo que no podemos caer en ese tipo de situaciones o en ese tipo de suposiciones, y repito, yo creo que ahí termino el tema”, expresó el estratega.

Soto añadió que “yo no tengo más que decir con respecto a eso, más que el que quiera decirlo, que vaya a un tribunal de la república, me lo diga un tribunal de la república, y yo voy a decir un tribunal de la república.

El que quiera, pues yo sé que don Joseph tiene muchos recursos, tiene plata, yo tampoco, no tengo yo, pero tengo un montón de amigos que sí van a querer ayudarme y estar conmigo si es necesario llegar a esas instancias”.

Se le repreguntó y afirmó que “yo creo que ya dije lo que tenía que decir ir”.

¿Qué dijo Aarón Salazar?

"Hay algo que no me gustó, que el entrenador de ellos le dijo a Alejandro Bran que se iba a encargar que no volviera a la Selección, es algo que no me parece válido, ni justo. No sé qué tanto poder tenga para llegar y afirmar, en medio partido, que él (Jafet) tiene poder sobre las decisiones del entrenador de la Selección". Esta fue la declaración del jugador de Alajuelense.

Incluso, el presidente de Alajuelense, Joseph Joseph, opinó que "es algo muy delicado que eso venga de un miembro del Comité Ejecutivo que diga ese tipo de cosas. Se está aprovechando de su posición para ejercer ese tipo de presión". Por ese motivo, en Teletica Deportes Radio, entrevistaron a Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, para conocer su opinión sobre el tema.

"Lo voy a poner claro y fuerte: nadie tiene injerencia sobre alineaciones o convocatorias a la Selección Mayor. No sabría decirte como fue en el pasado. Te puedo decir que a partir de setiembre del 2023, que este Comité llega a la Federación con Claudio Vivas, Gustavo Alfaro y ahora con Miguel Herrera, ningún miembro tiene un centavo de injerencia en el tema de las convocatorias, puedo dar fe y estar claro de eso", indicó Maroto.