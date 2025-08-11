Jafet Soto catalogó el arbitraje de "increíble" en triunfo ante la Liga

El técnico interino de Herediano, Jafet Soto, salió sonriente del Morera Soto tras la victoria 0-1 ante la Liga.

Esto fue todo lo que dijo el Jafet en conferencia de prensa:

Análisis: Lo más importante es que es un triunfo, no es ponerse una medalla, un trofeo es levantarse como se levantaron hoy. Tuvieron personalidad, por aguantar 15 minutos de reposición, por aguantar siete tarjetas amarillas, es raro. Increíble. Ahora tenemos el salacuartazo. Me parece increíble... un tiro de esquina que no era, estoy muy preocupado. Nos quisieron bajar, pero hubiéramos podido seguir jugando 20 minutos más.

Buen momento: Es la sangre, somos los bicampeones, por algo ganamos dos trofeos seguidos, no podemos olvidar ese historial, esa actitud y esa motivación. Todos dependemos de todos. Es nuestra mística, así lo hemos hecho.

Portero Anthony Walker respondió: Walker es un portero que trajimos y le ha sentado muy bien al equipo. La competencia que tenemos ya recuperando los otros dos arqueros es muy grande, pero la actitud de no haber jugado un solo minuto oficial, venir y vestirse la camiseta del Herediano, sin ritmo de competencia, indudablemente es de ver la clase de profesional que es. Yo veo un portero que quiere a este equipo, es muy identificado con su club.

Transición en el banquillo: Trayendo a un entrenador ganador y es lo que hemos pensado, es lo que queremos. Esa transición... tenemos mucho material y tiene una forma de competir y eso es lo que no podemos perder.

Hernán Medford: Con el tema del entrenador que va a dirigir a nuestro equipo, mañana o el martes lo haremos de una forma oficial.

Le ganó a la Liga en el Morera: No era algo que tenía en mi cabeza, he venido aquí en ciertos momentos hemos perdido títulos por una mano o por un fuera de lugar, a mí ganar... a mí me interesa levantar el título aquí.