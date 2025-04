Jafet Soto: "Bienvenido 'Macho' al fútbol, pero ahora hay VAR"

El técnico del Herediano, Jafet Soto, no se guardó nada y le dio la bienvenida a Óscar “Machillo” Ramírez, nuevo técnico de Alajuelense.

Soto expresó que hay admiración mutua entre ambos, pero, fiel a su estilo, le lanzó un dardo.

“Admiración es mutua, él me admira a mí también. Hay muchas cosas diferentes, me imagino que el Macho de hoy es distinto al Macho de antes, pero ahora también hay tecnología para anular un gol con la mano, como el nos marcaron en una final que nos ganaron, también para marcar un fuera de juego como el gol de Sarvas… Bienvenido 'Macho' al fútbol en esta nueva etapa, pero ahora hay VAR”, expresó el estratega de forma irónica.

Además, mandó una crítica a los medios de comunicación, pues a su criterio se analizó de una forma distinta los cambios en el banquillo que tuvieron tanto Alajuelense como Herediano en este certamen.

“No me sorprende (el cambio de Guimaraes a Ramírez). Lo que me sorprende es que varios medios lo enfocan de forma positiva, en cambio, nuestra variante de técnico lo enfocaron de forma negativa, entonces me sorprende el criterio de algunos, pues pierden credibilidad de mi parte”, añadió.

​Ya sobre el partido, Jafet Soto fue sincero en decir que Santa Ana les complicó mucho las cosas y cree que esto ahora será una tónica en el cierre del torneo.

“Hay que darle mérito a Santa Ana, nosotros empezamos con un sistema. El entrenador visitante tiene su mérito, yo me puedo equivocar, soy el responsable, pero hay que darle mérito al técnico rival. Pese a eso tuvimos dos para marcar de inicio”, indicó.

Herediano enfrentará en la próxima fecha a San Carlos y ahí podrá sentenciar el liderato que le permitirá soñar con el bicampeonato en su cancha, el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.