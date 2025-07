¡Jafet Soto avisa! Irá por dinero en ventas de John Paul Ruiz y Alejandro Bran

El presidente de Herediano, Jafet Soto, compartió con la afición rojiamarilla en una transmisión de Facebook Live del club.

Soto habló de muchos temas como que el club tiene un porcentaje en una segunda venta de John Paul Ruiz y Alejandro Bran.

También se refirió a Copa Centroamericana, el debut en el torneo y el técnico Pablo Salazar.

Venta de John Paul Ruiz y Alejandro Bran: Sobre Alejandro Bran y John Paul ya pedimos una información a FIFA para ver cómo se hizo porque hay veces es difícil llegar a esa información. Hicimos las consultas correspondientes a la FIFA. Vamos a cobrar derechos de solidaridad, de cajón, eso se va a cobrar.



Vamos a llegar donde tenemos que llegar, para que nos paguen lo que corresponde con la venta de esos jugadores porque teníamos un porcentaje por una segunda venta.

Copa Centroamericana: Es un trofeo pendiente en los últimos años, hemos estado cerca en semifinales, no hemos disputado finales, es un torneo de 10 partidos, nos tocó el grupo de la muerte, con rivales muy pesados.

Descanso: No he tenido la oportunidad de descansar todavía, espero a finales del mes de agosto tener algo de descanso.



Avance en estadio: La gente que vino a tomarse fotos a la actividad que tuvimos creo que fue muy linda y pudieron ver el avance, pero ahora estamos mucho más adelantados, estamos muy emocionados.



Pablo Salazar: A partir del viernes estuve más cerca del equipo, hoy en la mañana he estado en el equipo apoyando a Pablo (Salazar), tiene que sentir nuestro apoyo, nuestra ayuda. Estoy muy contento con lo que he visto.

Hemos apoyado a gente que no es hecha acá, si bien empezó su carrera en otro lado, terminó siendo un herediano más, es un herediano más. Hay que apoyarlo y hacer una asistencia linda.



Permiso de trabajo de Brian Rubio: De Rubio metimos los papeles, estamos en regla, esperamos que por qué no para este miércoles salgan los papeles. Si no es para el miércoles, será contra el sábado frente al Puntarenas.



Planilla cerrada: Hasta el 18 de setiembre no podemos decir que está cerrada la planilla. Lamentable lo de Faerron, ya fue operado y está en rehabilitación. No tenemos gran presupuesto.

Salida del equipo: Solo por una venta, nos han pedido jugadores a préstamo otros equipos.

Préstamos internacionales: Siempre se puede prestar, es algo que uno ha venido aprendiendo con el tiempo, por ejemplo, podría decir que Andy está comprado por Red Bull, la probabilidad son muchas por las variables que pusimos dentro del contrato. Protegemos a nuestros jugadores para no dar pasos en falsos.