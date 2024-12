Jafet Soto avisa a la Liga: “No nos vamos a encerrar, vamos a ir a jugar”

El entrenador del Herediano, Jafet Soto, analizó el juego de vuelta de la semifinal ante la Liga.

El Team va arriba 2-0 en la serie frente a los rojinegros.

—¿Cómo visualiza el partido de vuelta de la semifinal?

Es una final, la parte emocional siempre es importante. Siempre marca algo en el fútbol, el equipo tiene mucha experiencia y tenemos un rival fuerte. Nos vamos a preparar.

—¿Cuánto puede cambiar la vuelta en el duelo de estrategas?

Yo creo que se vieron señales de lo que puede ser. La Liga terminó con un 4-4-2, hay que visualizar cuál va a ser la versión táctica de la Liga para la vuelta.

—¿Cómo sacarle provecho a la presión que tiene la Liga?

Yo me preocupo por lo mío, por nuestro equipo, me tocó jugar en muchos estadios y la verdad es que presión hay para los dos en la cancha. Yo voy a preparar a mis jugadores para competir y allá cada uno con su pasado, presente y si futuro.

—Ha hecho alguna evaluación de por qué 22 fechas tan difíciles y por qué 45 minutos tan buenos como el de la semifinal…

Bueno… podríamos hablar de historia, cómo fuimos campeones para ganar el torneo hace muchos años, clasificamos de cuartos y fuimos campeones. El fútbol está hecho de favoritismos y de caballos negros. Nos sentaremos y haremos una evaluación profunda.

—¿Estará Marcel Hernández?

Está listo para el miércoles. Sí, va a estar.

—¿Cómo se trabaja la efectividad?

La contundencia es importante, la creación también, hay que crear más, no nos vamos a encerrar, vamos a ir a jugar. Vamos a ir a buscar la final.

—¿Qué opina de la reacción del ministro de seguridad Mario Zamora?

Entonces tienen que ponerse de acuerdo ellos, a nosotros nos negaron el plan de seguridad, que se pongan de acuerdo y que el ministro no se ponga la camiseta. El ministro es un trabajador público, él está para servirnos a todos. Él dice que el partido se podía jugar sábado, entonces por qué nos dijeron que no se podía jugar. Yo lo llamé a él y no me contestó. Soy un costarricense más. Sí, la Fuerza Pública es vital para hacer eventos, es valiosísima, pero cuando nos piden efectivos para cuidar lo que pasa, lo hacemos y qué bonito que hoy el ministro responda, es lindísimo porque eso lo tenía que haber hecho la semana pasada. ¿Por qué nos negaron el permiso para jugar el sábado a las 8 p. m.? Yo digo lo que pienso, ojalá que sea una crítica para retroalimentarnos y que esto crezca. Si contesto es porque le dio importancia o porque le dolió.

—¿Qué arbitraje vislumbra?

Yo creo que el arbitraje de él fue fluido, es de los árbitros que más a corrido, a diferencia de Hugo Cruz que es el que menos corre, yo lo dije. Si el partido es así hay que mandar a alguien que no sea Adrián Chinchilla. A Juan Gabriel Calderón se le vio su experiencia en estos partidos.

—¿Cómo manejar la ventaja?

Nosotros vamos 0-0 y vamos a ir a buscar el partido. Nos vamos a preparar física y mentalmente.

Herediano es antes de nosotros, tenemos 103 años, el Herediano tiene mucha historia. Antes de nosotros estaban muchas personas. Herediano tiene mucha historia y la queremos hacer bonita como la dejaron ellos. Vamos a seguir por ese camino.