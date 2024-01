Jafet Soto ataca a la Liga por inflar el mercado: "A Chuy le ofrecieron una barbaridad"

“En el tema del Cubo hasta ventaja le di a la Liga para que negociaran. No me metí de lleno y como dijo el propio jugador de que llegó a Herediano porque yo lo convencí. La Liga no lo convenció. Por ejemplo, a Chuy lo esperaron no sé cuánto tiempo y le ofrecieron una barbaridad, mucha más plata a Chivas que nosotros y me sorprendí porque están inflando el mercado. Creo que esto se está saliendo de control”, expresó Jafet Soto.