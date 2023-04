Jafet Soto asegura que hicieron su propia investigación para contratar a Jeaustin Campos

“Sé que cuando una persona como Juan Carlos Rojas sale tantas veces justificando su accionar en redes sociales y toda la cosa, no sé, hay cosas que no calzan , si uno hace una cosa con seguridad lo hace y punto, pero me parece que hay cosas que no calzan bien y quiere justificar que dejaron ir al mejor entrenador del país”, expresó el gerente rojiamarillo.

​

“Yeltsin Tejeda es el único que no ha renovado y a partir de junio puede firmar con quién quiera, para que no digan que me lo quitan, pero no hay ningún problema con él. Él tiene la oferta en la mesa y me parece que quiere una oportunidad en el exterior y quiere aprovechar la vitrina si va a Copa Oro con la Selección”, finalizó.