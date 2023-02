Jafet Soto arremete contra Chope: "Su carrera como técnico no soporta un fracaso más"

“Con el tema de los árbitros y lo que dijo Paulo, debería ser más claro. Yo puedo decir que el arbitraje del domingo fue terrible y me he quejado 10 años, cinco años y un año, pero nunca he puesto la honestidad de los árbitros en duda, creo que eso que hizo Paulo es muy delicado. Entiendo que su carrera como técnico no soporta un fracaso más, también lo entiendo. También entiendo que su carrera como técnico ha sido regular-mala, quiere justificar, por lo que dijo, estaba preparado para perder. El discurso fue que él ya sabía que iban a expulsar un jugador", comentó Soto, este martes, en una conferencia de prensa a la que solo estuvieron invitados algunos medios de comunicación, pues no se hizo convocatoria general.

“Su carrera no soporta un fracaso más. Se agarra de cualquier cosa para justificar su rendimiento. Le deseo lo mejor, no es mi amigo, estuvimos juntos en una generación, pero no es mi amigo. Indudablemente, hay situaciones de rendimiento que no se pueden justificar con historias. Su frustración como técnico es grande", añadió.

¿Qué dijo Wanchope?



Luego del triunfo 1-0 ante los florenses, Wanchope afirmó que iba a ser la última vez que se refería a los árbitros.



"Hace dos días hablamos de esto, don Leo (Vargas), presidente del equipo, me sugirió no hablar más de los árbitros, pero yo les voy a decir que voy a hablar por última vez, se lo prometo a Don Leo, jugadores y afición en general", comenzó Wanchope.



Acto seguido dijo unos datos que, según su criterio, lo llevaron a preparar el partido frente al Team.



"Hay unos datos que me llevaron a preparar este partido, yo dije que no iba a ser más inocente. En la temporada anterior, de los 18 partidos, en ocho de ellos, los rivales de Heredia quedaron con uno o dos expulsados.Yo les dije a los jugadores que no reclamáramos porque nos sacan una amarilla, ese dato incide en la preparación de la semana", reveló Wanchope.



El estratega brumoso siguió con algunas cifras arbitrales, como por ejemplo estas dos: "Siete de los 10 rivales de Herediano finalizaron el partido con menos de 11 jugadores, Santos, Sporting, Alajuelense, Cartaginés, Saprissa, Puntarenas y San Carlos sufrieron explusiones ante Herediano. Guadalupe, Grecia y Guanacaste no recibieron rojas en sus partidos ante Herediano. Además, el Team terminó con 10 jugadores solo en tres partidos. Había que tomar esos datos. Casualidad o no, es un dato importante para yo prepararme y apoyar a los muchachos. Por eso la presión que yo tenía".



"Y ya no vuelvo a hablar más de este tema", concluyó su mensaje.