Jafet Soto apelaría multa millonaria, aunque “fui de los que aprobó esa situación”

El técnico del Herediano, Jafet Soto, volvió a referirse al VAR, y además habló sobre la multa que recibió, de un millón de colones, tras sus declaraciones de la semana anterior.

Sobre el castigo y las acciones que tomará, esto dijo.

“Como el Comité Disciplinario solo ve mis declaraciones y me pone un millón de pesos de multa. Lo vamos a apelar, indudablemente, porque aquí en Costa Rica la libertad de expresión está por encima de cualquier cosa. Entonces, si tengo que meter un recurso de amparo, lo voy a meter, aunque también fui de los que aprobó esa situación, pero cuando uno no ofende, no tienen por qué castigarlo con un millón de pesos”.

Soto también considera que, en esta fecha del Apertura, el videoarbitraje fue perfecto.

“Se tienen que dar cuenta ustedes que mis reclamos valieron la pena, porque ahora revisan con lupa, ahora revisan con lupa y la semana pasada no lo revisaron con lupa, entonces podría pensar que hay algo en contra de nosotros a la hora de revisar”, comentó.

“Hoy sí tengo que felicitar al VAR, porque hoy es digno de la cultura japonesa, hoy fue perfecto”, añadió.

Considera que “muchos equipos me tienen que agradecer, muchos equipos me tienen que agradecer, porque yo sí hablo, porque yo sí digo”.