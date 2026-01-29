Jafet Soto analizó la labor de José Giacone y del preparador físico del Herediano

Este miércoles, Herediano llegó al primer lugar del Clausura 2026 al derrotar a Puntarenas FC en casa por tanteador de 2-1. Los florenses, bajo la guía de José Giacone, acumulan cuatro victorias y una derrota.

“No puedo hablar de él como técnico porque está en un equipo de Primera División también, entonces no me gusta individualizar. Prefiero hablar de mi entrenador”, dijo Jafet Soto cuando se le consultó por José Saturnino Cardozo de Liberia.

“Todos sabemos la presión que siempre hay en Herediano. Siento que se hizo una muy buena minipretemporada. El equipo se ve bien y hay aspectos interesantes en el tema físico con la llegada de Manuel Víquez. También hay aspectos tácticos ya asentados”, explicó sobre los resultados que ha dejado la segunda era de Giacone con los florenses.

“Trajimos un entrenador con un cuerpo técnico robusto. Ya fue campeón con Manuel y con Esteban Granados”, añadió el presidente rojiamarillo.

Además de la parte física del plantel, Soto destaca el funcionamiento en la parte baja del Herediano.

“Recibir solo un gol en cuatro partidos habla muy bien del trabajo defensivo. Eso era algo importante que teníamos que mejorar del torneo pasado. Si estamos por debajo de un gol por partido, eso nos acerca más al objetivo, que es clasificar primero”, comentó.

Finalmente, se refirió al mercado de fichajes. “Esta semana se cierra el mercado. Prestamos a Joshua y fortalecimos el equipo en ciertas posiciones. En términos generales estamos armados para el campeonato”, concluyó.