Jafet Soto: "Algunos quieren ver las cosas malas del VAR porque cuando no había, les regalaron mucho"

Jafet Soto habló de todo. En un live dirigido a los aficionados del Herediano y los que no lo son pero lo ven (según sus propias palabras), el presidente de Fuerza Herediana habló sobre las críticas al arbitraje y sobre todo al VAR que se han dado en los últimos días.

Soto Molina tiró un dardo directo a la directiva morada y a ﻿Erick Lonis﻿, quien el martes anterior aseguró que hay una persecución “sin precedentes” en contra del Saprissa tras las sanciones a Mariano Torres y Fidel Escobar y los datos estadísticos del uso del VAR en los 10 clubes de la Primera División.

El presidente del Herediano fue enfático al consultársele sobre el tema y lanzó una flecha directa a los que cuestionan el videoarbitraje.

“El sistema VAR es algo que llegó para quedarse e instalarse. Nos ha dado más cosas buenas que malas. Algunos quieren ver las malas porque cuando no había VAR ganaron muchas cosas que les regalaron y ahora no”, explicó,

Además, añadió que “hubo una época en la que dos equipos se repartían títulos uno a uno cada año porque así se los repartían ellos y nosotros ni aparecíamos”.

Jafet defendió la labor de Enrique Osses al frente de la Comisión de Arbitraje, aunque admite que él mismo se ha quejado en su momento.

“Decir que el arbitraje ha sido malo es justificarse, es mentira. Puede ser regular, pero el trabajo de Enrique ha sido excelente.

“El VAR ha sido buenísimo. ¿Qué tenemos que mejorar? Por supuesto. ¿Qué hay que meter más cámaras? Por supuesto, pero tenemos que ver cómo hacemos para ver las nuevas herramientas, pero es que en muchos años los títulos eran prácticamente regalados”, expresó con polémica.

Este es un extracto de los principales temas que tocó Jafet Soto en la transmisión del Herediano:

Sobre terminar primeros en la fase regular:

Ha sido un torneo muy bueno, aprendimos del torneo pasado y dejamos cosas que hacer en el pasado y no nos alcanzó, y parte de ese fracaso es el aprendizaje e hicimos movimientos en Fuerza Herediano que dichosamente nos dieron un paso importante para soñar por el título.

Los jóvenes del plantel:

Creo que parte de las ganancias que tuvimos en el torneo pasado fue que sacamos 11 jugadores jóvenes, de los cuales al menos siete han sido de regularidad de Giacone. Muchos están en la selección Sub20 y Sub17, así que fue de mucha ganancia.

¿Se planificaron bien los minutos Sub21?

Siempre lo manejamos así. A los heredianos, que es a los que tenemos que dar explicaciones, los torneos anteriores y este casi que terminamos igual, entonces es parte del planteamiento. Muchos equipos hicieron minutos con futbolistas nacidos en 2004 o 2005, nosotros lo hicimos con jugadores del 2007 y hasta 2008.

Sobre las semifinales:

Me acuerdo en el 2024, cuando Tejeda, Brown, Elias, en el primer partido que nos daban por muertos, la afición pesó un montón y hasta los mismos jugadores lo notaron. Al siguiente partido en la final, el impacto fue total; les exigieron a los jugadores, creyeron en el equipo y esta vez no será la excepción.

14 títulos en 13 años lleva Herediano. Más de un título por año…

Muy agradecidos con Dios y este proyecto, pero como siempre lo he dicho en cada una de mis cartas, siempre me he dirigido a que son el pilar de este proyecto, la afición, pues o si no, no hubiéramos tenido esos logros.

Que volvimos para quedarnos y para luchar, seguimos haciendo contrataciones de acuerdo al perfil en temas de cómo armar la estructura del club que comenzamos desde el 2008.

Tenemos un compromiso muy grande en ganar la Copa Centroamericana y queremos fortalecernos para buscar ese título.

Sobre el Herediano, casi sin expulsados:

Con el arbitraje se nota con los números que tenemos un tiempo efectivo espectacular en todos los partidos, creo que nosotros y la disposición es un equipo que no tuvo un solo expulsado de roja directa en todo el torneo. Eso se hace desde atrás, me parece que hemos corregido errores que cometimos en el torneo pasado y uno de esos fue la disciplina.

Sobre los datos brindados por la Comisión de Arbitraje y la reacción de Saprissa:

Hay que valorar el torneo como tal. Uno no puede salir a justificar el rendimiento del torneo pasado; yo salí a pedir disculpas, no puedo tolerar ciertas cosas en mi club, pero así es acá.

Lo que se gana en cancha se ganó en cancha y ya pasó. Cuando usted pasa de la cancha al escritorio, es otra historia.

No sé cómo algunos se traen al jugador para sentarse en el escritorio y hablan como jugadores. Eso ya pasó, es historia. No quitando tecnología o herramientas en las que el fútbol lo hace mejor. En todo lado hay errores y van a pasar.

Por lo menos ahora sí hay alguien en el arbitraje que va a dar la cara (Osses), independientemente de que yo haya tenido críticas y roces con él, eso hay que reconocer, que da la cara con números y datos y pone la cara.

¿Qué espera del arbitraje para el fin de semana?

No hay presión. Por ejemplo, yo no nombré a Keylor Herrera el sábado y el martes pitó a Tigres y Nashville. Creo que los árbitros son menospreciados; hasta yo mismo lo reconozco, pero cuando uno los ve pitando ese tipo de partidos, uno se siente tranquilo. Creo que Enrique va a mandar a un buen cuerpo arbitral y no creo que haya presión.

Sobre la apertura de locales comerciales en el nuevo estadio Rosabal Cordero:

Detrás de todos estos locales comerciales que han abierto, ustedes no saben lo que ha costado esto. No saben la alegría que me da esto y a veces me cuesta ver si es verdad.

Es un esfuerzo impresionante por parte de Fuerza Herediana y todos han puesto granito de arena y cada apertura es como ganar un campeonato, de ese nivel de alegría que siento yo.

Sobre las obras y el avance del nuevo estadio:

Hay muchas áreas que van viento en popa.Vamos muy bien de acuerdo al cronograma, algunos días de atraso en algunas áreas, pero estamos compensando y estamos corriendo para salir con los tiempos; ya estamos llegando a la orilla y no nos vamos a quedar ahí en la orilla. Estamos contentos y hay trabajadores que se han identificado con el proyecto, pero estoy feliz.

Sobre si le gustaría algún homenaje:

El mejor reconocimiento que puedo tener yo es quedar en el corazón de los heredianos; eso es lo que importa. Pasarán generaciones y ya ni lo recordarán a uno. El mejor homenaje es ver los estadios llenos.

De la pared que se estaba cayendo y ver lo que tenemos hoy, creo que es visitando el estadio, vamos paso a paso, son pasos más fuertes.

Mensaje a la afición:

Llenemos el Carlos Alvarado y después llenaremos el Eladio muchos años. A los que vayamos allá, que mejor no lleven camisetas del equipo para evitar problemas; vamos a llevar utileros y todo y también gente que quite pintura de los buses.



