Jafet Soto: “Ahora en Alajuela es como ir a misa, hay que comportarse”

Jafet Soto no se guardó nada y aseguró estar sorprendido, no solo por enterarse de las sanciones que sufriría por los supuestos gestos que realizó a la afición tras el triunfo en el estadio Morera Soto, sino también por la frustración de que el informe arbitral se filtrara antes de tiempo.

Lo cierto es que Soto lo ve como una persecución personal, de ahí que fue muy crítico con lo que se vive en sus visitas a Alajuela en entrevista con Teletica Radio.

“Muy sorprendido, pues siempre he sido respetuoso y aguantar que nos apaguen las luces, que nos tiren los aspersores, que nos echen la Fuerza Pública en la celebración, hacer la vuelta olímpica a oscuras y un montón de cosas más y nunca pasa nada”, comenzó diciendo.

“No me extraña que los medios tengan ese pedacito del informe antes de que lo tenga yo, o el Herediano, nuevamente es la persecución de joder a Jafet, para que me metieran los seis partidos como en mayo”, añadió.

Soto indicó que nunca ofendió a la afición y que lo único que realizó al final del partido fue pegar un grito al cielo, señalar un número al aire, sin volver a ver a nadie y que lo único que hizo fue un “bailecito” que le había prometido a sus jugadores en el caso de ganar.

“En Alajuela es como ir a misa, entonces, que tenemos que comportarnos. Es impresionante el dolor de la Liga. Nos tenemos que cohibir a la hora de ganar un partido, tenemos que ir y decirles: “Disculpá por ganarte”, “te gané, me disculpo”, es demasiado el fanatismo esta situación”, explicó.

Soto adelantó que demandará a los dos comisarios del partido, pues asegura que lo persiguen simplemente por ser Jafet Soto.

“Voy a demandar a los dos comisarios, pues no sé quién lo puso. Ya es suficiente, lo que es bueno para uno no es para mí. Jonathan Moya no les dijo que se callara a su propia afición, y no pasa nada, ahí sí lo justifican. La perfecta excusa para justificar una derrota es Jafet Soto, es simple”.

El presidente del Herediano también mencionó que no dicen nada por gritarle ofensas a Marcel Hernández desde las graderías.

“Es increíble que toda una zona del estadio le diga violador a Marcel y no pasé absolutamente nada y que el árbitro nos dijo que se activa el protocolo, pero el otro entrenador dijo que no se puede celebrar.

“Hay que dejar de buscar excusas, una cosa es el interés de él y otra es que él (Óscar Ramírez) me diga cómo tener que comportarme a mí”, declaró con enfado.

Finalmente, recordó otros episodios que sufrieron los rojiamarillos en las anteriores finales que disputaron.

“Yo paso por el pasillo para ir a la conferencia de prensa y he aguantado ofensas hasta del utilero de la Liga. En coro de todo me dicen a mí en el banquillo, un día los voy a invitar a que me acompañen, no solo en la Liga, en todo lado y no lo dicen, no lo reportan, pues es Jafet.

“Yo he tenido que aguantarme ahí desde que me coloquen comparsas atrás en diciembre, unos tambores en la espalda de la banca, como si fuera fútbol de los ochentas, pero no me incomoda en lo más mínimo. Nos tiraron aceite en el camerino que ni el precalentamiento pudimos hacer en la pasada final y no pasa nada”, explicó.

De momento, este martes se reunirá el Comité de Competición y se darán a conocer las sanciones tras otro polémico juego entre Alajuelense y Herediano, en el que Jafet Soto salió festejando.