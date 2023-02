Jafet Soto afirma que Aarón Cruz ya es jugador del Herediano y que tienen firmado a otro morado

“Además, tenemos firmado otro jugador de Saprissa para junio, no voy a decirlo ahorita y no lo voy a decir, pues es trabajo para la prensa”, expresó Soto.

“Jamás hemos intentado intercambiar porteros. Cada uno tenía que hacerlo de forma independiente, cada uno arreglaba su finiquito y situación personal con el jugador, ellos contrataron a Esteban Alvarado y nosotros no tuvimos la suerte de que Aarón se desvinculara, ya que yo no puedo hacer el trabajo de los demás, no puedo sentarme a finiquitar el contrato de Cruz con Saprissa, no puedo”, aseveró.