Jafet Soto: "A nosotros nos gusta la gula, así que puede que llegue otro jugador más"

Herediano prácticamente tiene cerrada su planilla para luchar por el bicampeonato en el Torneo de Apertura 2026.

El presidente del Herediano, Jafet Soto, asegura que está muy satisfecho con su planilla, por lo que pensar en un fichaje más sería gula, pero asegura que a ellos eso les gusta.

“De llegadas, yo creo que sería algo como gula, porque línea por línea estamos muy fuertes. Estamos muy fuertes… Pero como a nosotros nos gusta la gula, pues posiblemente llegue un jugador más”, sentenció Soto.

Por su parte, con respecto a alguna salida, el presidente sentenció que únicamente tendrían algún cambio en caso de alguna oferta por alguno de sus futbolistas.

Uno de los nuevos fichajes para este semestre es el del paraguayo Fernando Lesme, quien ya comenzó trabajos de pretemporada con el equipo.

“En el caso del Lesme, él llegó la semana pasada y ya hoy hicimos exámenes de todo. Ya los jugadores iniciaron hoy la pretemporada con dobles turnos”, afirmó.

Lesme es uno de los extranjeros que tiene el Team para la próxima temporada. El club deberá tomar una decisión con alguno de ellos para cumplir con la cuota de legionarios que pide Unafut.

Poco viaje en pretemporada.

Por su parte, Jafet Soto confirmó que la pretemporada que recién empieza la realizarán en su totalidad en Santa Bárbara de Heredia.

La idea es buscar uno o dos partidos de fogueo en suelo mexicano, pero de no concretarse, se quedarán por acá.

Jafet va a salir con un bombazo, ojito con Herediano pic.twitter.com/RUG4EzcrQu — TD Más (@tdmascrc) June 17, 2026

“La pretemporada la vamos a hacer solo en Santa Bárbara, no la vamos a hacer en otro lado, tal vez podamos tener un par de partidos en México, pero no los tengo cerrados por todo lo del Mundial, así que prefiero quedarme acá y valorar jugar acá, así que tenemos una gran planilla”, puntualizó.

Herediano comenzará su defensa del título en el Apertura 2026 el próximo 26 de julio ante Puntarneas FC de local.



