Jafet Soto: "A mí me encanta venir y llenarles el estadio"

El técnico de Herediano, Jafet Soto, indicó que el clásico ante Alajuelense ha ganado popularidad en los últimos años, luego de irse con las manos vacías del Morera Soto tras la derrota 2-1.

"Este clásico es exigente en el buen sentido de la palabra, a mí me encanta venir y llenarles el estadio. Ellos también lo han hecho con nosotros y nos lo han llenado. ​​Es mucha pasión, eso es lo que hace que el fútbol viva y se mueva. Este clásico ha revivido en los últimos años", comentó Soto.

​​En criterio de Jafet ese picante que se le mete a los juegos ante los manudos hacen que "el fútbol se mueva" porque se derrocha "mucha pasión".

Al timonel se le consultó sobre los 15 juegos de no ganarle a la Liga, y respondió: "¿En esos 15 partidos, cuántos campeonatos han ganado ellos y cuántos nosotros? Así es el fútbol".

Sobre el partido en específico, Soto destacó que su equipo manejó el juego durante 65 minutos, pero no hubo contundencia en el segundo tiempo.

"Cuando la tarde no está para uno, no está. Tuvimos seis opciones de gol claras debajo del marco, así es el fútbol. No logramos sacarle provecho al hombre de más", concluyó.

El timonel florense destacó el repunte que ha tenido su equipo durante la segunda vuelta del Clausura 2022.