Jafet Soto: “A Marcel de repente no le dan el lugar que se merece”

Este sábado, Marcel Hernández marcó el gol 148 en su carrera en el país. Empatado con Evaristo Coronado, el cubano es de los mejores goleadores de la historia en Costa Rica.

Aun así, Jafet Soto, entrenador de Herediano, considera que no se le da todo el mérito al atacante.

“Extranjeros como Marcel son difíciles de encontrar. Creo que a Marcel de repente no le dan el lugar que se merece”, explicó Soto.

“Así lo siento, no porque sea jugador del Herediano, sino por todo lo que ha hecho desde que llegó a Costa Rica”, recordó el técnico sobre el cubano, que ha vestido la camiseta rojiamarilla, la de Alajuelense y la de Cartaginés.

Además, Soto dejó una de sus clásicas líneas, donde dice mucho sin mencionar nombres, dejando abierta la interpretación de sus palabras.

“Creo que a veces ponen a uno así y a otro que está tal vez en un nivel superior en estadística, en números. Pero me parece que a Marcel, cuando les toca a ustedes, los que generan criterio, ponerlo al nivel, a veces le bajan una grada y no se lo merece. Realmente no se lo merece porque lo que él ha hecho en Heredia, en Cartago, en Liga…”, concluyó.