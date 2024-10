Jafet Soto a la Unafut: "Toda esa gente que está ahí se cree los jefes de nosotros"

Jafet Soto volvió a ser Jafet Soto este viernes en conferencia de prensa. El técnico de Herediano aprovechó las cámaras y los micrófonos de la prensa para criticar con dureza y sin pelos en la lengua a la Unafut.

Soto mostró su molestia con el trabajo de Unafut, en medio de la previa del juego de este sábado a las 8 p. m. ante la Liga.

—Dentro de algunos días volverán a enfrentar a la Liga sin seleccionados: ¿Cómo está ese tema?

Yo creo que soluciones hay, tal vez lo que quieren en Unafut es irse de vacaciones el 23 de diciembre, como no son de fútbol, diay, ya tienen los boletos, tamalito, 23 y jale... ella no sabe que fútbol es todo el tiempo, se puede alargar el campeonato al 28, es solo correr el campeonato una semana, qué van a saber en Unafut.



Voy a contar algo, le mandaron un correo al comisario mío al que nos tocó en Puntarenas que cambiara el informe, ellos ni siquiera estuvieron ahí, ese muchachito Allan, que nosotros incumplimos la entrevista flash, cuando el corresponsal de Unafut que estaba ahí se tenía que ir, no podía esperarse y el que tenía que esperar era yo, cuando yo dirigí un partido 90 minutos, cuando yo sufrí un partido, haber estado a 31 grados y todavía tengo yo que esperar la entrevista flash para terminar, rezar y que todos cumplan sus obligaciones.



Luego dicen que Jafet no cumplió con la entrevista flash o el Herediano, el comisario estaba ahí y puso que sí cumplimos en parte, pero le mandaron a decir y ayer le mandaron un correo, un día después del partido le dicen que corrijan el informe, qué más podemos pensar de Unafut... no podemos pensar mal de Unafut... imagínate, mande a corregir que hicieron mal la boleta o esto otro...



Por qué la prensa tiene que andar buscando los informes con fuentes, por qué no se los mandan, cuál es el problema, por qué la prensa anda buscando, yo por mí lo mando, a mí qué me importa, y para que sepan si me tienen una multa porque compartí un informe, no tengo problema, es increíble eso... nada más tenemos que alargar la final al 28 de diciembre.



Lo que pasa es que ya muchos saben que lo que hacen es TikTok de tirarse la bolita, esa perdedera de tiempo porque no son de fútbol, todos tienen que irse, tiene que irse y entender que trabajan para los equipos, nosotros no trabajamos para ellos, ellos trabajan para nosotros.



—Se ha hablado en los últimos días sobre un tema de una alianza con la Liga Española, qué hay de nuevo en eso...



No puedo decir mucho, el martes hay asamblea para eso y están pataleando para no quitarse y sé que mandaron a Concacaf que eso es ilegal, yo todo eso lo sé, anda buscando un porcentaje de dinero de patrocinios, si usted me pregunta a mí si me siento parte de la Unafut, por supuesto que no me siento parte.



Qué tendría que haber hecho una institución que me acoja a mí el miércoles luego de dirigir un partido todo empapado: sí, don Jafet vaya, ah, no, le voy a aplicar el reglamento ₡500.000. Eso es Unafut, eso es una señora, por favor ya... hágale un favor al fútbol, ella sabe lo que tiene que hacer, y toda esa gente que está ahí se creen, los jefes de nosotros, increíblemente, vean como tratan a la prensa...



Todos queremos que el enviado a cancha esté donde estaba antes, de mi parte yo lo quiero, la que no quiere es ella o ellos, pero podemos repetir, quién manda, esa señora, por favor, ella trabaja para los 12 clubes de la Primera División.