Jafet Soto a afición de Herediano: "No dejen que los destruyan ni engañen"

Por Daniel Jiménez | 4 de abril de 2024, 8:14 AM

El presidente de Herediano, Jafet Soto, tuvo palabras de aliento para la afición del Team, luego del 0-5 ante el Pachuca, en juego por la Copa de Campeones de Concacaf.

Soto atendió a los medios de comunicación y brindó su análisis de lo sucedido:

Estas fueron sus declaraciones más importantes:

Aprendizaje: De repente tiene uno que sacar esas conclusiones, así como yo he aprendido, la Liga aprenderá, el New England también, pero en qué etapas. No habíamos llegado a estas instancias, hoy estamos aquí aprendiendo, pero es una realidad que nos falta nuestro estadio, nuestra casa, no es una excusa, es una realidad, en una cancha natural que todos manejan bien, no es lo mismo.

Diferencias con clubes de México: Estamos hablando de un país que los derechos televisivos son 1.300 millones de dólares estamos hablando de una diferencia mu grande, con todo respeto para todos, yo sé que ahora nos va a dar leñazos, y algunos van a disfrutar, yo no, porque yo sé cuál es mi realidad, pero mi realidad es hoy en cuartos de final.

Último club tico que ganó Concacaf: Así es el fútbol y no es una realidad que le estemos viendo en el 2024, desde el 2005 nadie gana nada, ni siquiera llegamos a una final, y ojo, con todo respeto, en el 2005 no le daban importancia al torneo, algunos equipos, hoy sí. Hoy ganar una Concacaf es dinero, un Mundial en juego, donde ya están sembrados algunos equipos. Yo lo veo como un aprendizaje doloroso, pido una disculpa, pero no me asusto y por eso estoy hablando aquí de lo que muchos de ustedes van a decir del Herediano, hicimos un pésimo partido, y lo reconocemos. No fuimos un rival como queríamos hacerlo.

Acortar distancia: Ya es un tema que se ha hablado mucho, en mi caso yo voy a pelear para que mi equipo tenga mejores condiciones, estadio, ingresos, buscar infraestructura, darles más herramientas e intentar nivelar hasta donde podamos. Es muy difícil traer a un jugador de $10 millones a esta liga.

Importancia del torneo para clubes mexicanos antes del 2005: Primero no le quito el honor, el único equipo que ha ganado eso y estuvo en un Mundial de Clubes es Saprissa y es envidia de la buena, pero yo venía llegando del fútbol mexicano y yo sé cómo se tomaba ese torneo, porque en algún momento había dejado perdidas, ya en ese momento hubo $1.5 millones por participar y los mexicanos dijeron: 'qué es esto tan lindo'. Nosotros teníamos que haber marcado más diferencia ante el Robin Hood de Surinam, hoy Pachuca fue ampliamente contundente y certero.

Pity Altamirano: Yo te voy a decir una cosa, cuando yo llegué a este equipo teníamos un 6% de afición, hoy tenemos un 15%. Si yo me hubiera puesto a pensar lo que decía el otro 90% estaría en mi casa tomándome un té y a mí me importa mucho lo que diga mi afición, pero hay especialidades. Pity se puede equivocar y si yo pongo todo en una balanza son más los aciertos. Hoy fue una muy mala noche.

Juego de vuelta en México: El aprendizaje es muy bueno, doloroso, pero sí, hay que ir con todo, vamos a llevar 23 jugadores, el equipo se va el lunes, lo tenemos que hacer bien, no lo podemos hacer de otra forma.

Afición: Yo le diría a mi afición, así como les pedí que vinieran hoy, el club es lo más grande que tenemos, no dejen que los destruyan ni engañen, pero solo pueden destruir en el canal de Youtube que nadie los ve, solo pueden destruir en una radio que nadie los escucha, solo pueden destruir, que nos duela, es un golpe, pero éramos los únicos que estábamos aquí. Vamos a seguir poniéndole el pecho a esto, si no se sufre no es Heredia.