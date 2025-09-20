EN VIVO
Club Sport Herediano

Jafet sobre nuevo Rosabal Cordero: "Ya estamos muy cerca del 100% de inquilinos"

El presidente del Team brindó detalles sobre los locales comerciales en el nuevo estadio florense.

Foto: Prensa Herediano
Foto: Prensa Herediano
Por Daniel Jiménez |20 de septiembre de 2025, 8:35 AM

La construcción del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero avanza con buen ritmo, según indicó Jafet Soto, presidente del Herediano.

Incluso, el jerarca señaló que ya están cerca de cerrar el 100% de los locales comerciales previstos para el reducto rojiamarillo.

"El estadio va muy bien, se ven avances significativos, ya tenemos que empezar a poner la lona este, ya pusimos la iluminación del lado este y hay otras cosas como el Boulevard, los locales comerciales, agradecer a todo ese montón de inquilinos que vamos a tener y a todos esos que no nos alcanzan, realmente ojalá pudiésemos tener verdaderamente más espacio para haber hecho más locales, pero bueno, ya dichosamente estamos muy cerca del 100% de inquilinos", comentó Jafet el pasado miércoles en la transmisión de Teletica Deportes Radio.

Fiel a su estilo, Jafet dejó frases polémicas sobre este tema: "Estamos muy felices por todo el apoyo y salados los que no están, salados los que no están porque los que no están y son masivos, yo les voy a decir a los heredianos, no consuman esa marca por una semana para que vean lo que representamos, los heredianos en una semana no consumiendo productos de ahí abajito, de Río Segundo o también del Coyol, porque no quisieron apoyar".

Soto resaltó que después dará con "nombres y apellidos" y precisará "heredianos no tomen más de eso y no coman más de eso, se los garantizo y va a ver que nos vamos a hacer sentir a todos esos gerentes de mercadeo, a todos esos gerentes de marca, prepárense porque así va a ser lo que va a pasar muy pronto".

Los rojiamarillos iniciaron la construcción del nuevo Rosabal Cordero a finales de julio de 2020.

