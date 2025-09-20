Club Sport Herediano
Jafet sobre nuevo Rosabal Cordero: "Ya estamos muy cerca del 100% de inquilinos"
El presidente del Team brindó detalles sobre los locales comerciales en el nuevo estadio florense.
La construcción del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero avanza con buen ritmo, según indicó Jafet Soto, presidente del Herediano.
Incluso, el jerarca señaló que ya están cerca de cerrar el 100% de los locales comerciales previstos para el reducto rojiamarillo.
"El estadio va muy bien, se ven avances significativos, ya tenemos que empezar a poner la lona este, ya pusimos la iluminación del lado este y hay otras cosas como el Boulevard, los locales comerciales, agradecer a todo ese montón de inquilinos que vamos a tener y a todos esos que no nos alcanzan, realmente ojalá pudiésemos tener verdaderamente más espacio para haber hecho más locales, pero bueno, ya dichosamente estamos muy cerca del 100% de inquilinos", comentó Jafet el pasado miércoles en la transmisión de Teletica Deportes Radio.
Fiel a su estilo, Jafet dejó frases polémicas sobre este tema: "Estamos muy felices por todo el apoyo y salados los que no están, salados los que no están porque los que no están y son masivos, yo les voy a decir a los heredianos, no consuman esa marca por una semana para que vean lo que representamos, los heredianos en una semana no consumiendo productos de ahí abajito, de Río Segundo o también del Coyol, porque no quisieron apoyar".
Soto resaltó que después dará con "nombres y apellidos" y precisará "heredianos no tomen más de eso y no coman más de eso, se los garantizo y va a ver que nos vamos a hacer sentir a todos esos gerentes de mercadeo, a todos esos gerentes de marca, prepárense porque así va a ser lo que va a pasar muy pronto".
Los rojiamarillos iniciaron la construcción del nuevo Rosabal Cordero a finales de julio de 2020.
