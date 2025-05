Jafet a Munive: "Usted está ahí para trabajar para nosotros, para eso le pagamos"

El presidente y técnico de Herediano, Jafet Soto, respondió con todo a las críticas que le realizó este miércoles la ministra de Salud, Mary Munive.



Jafet centró su mensaje en que la conferencia de los miércoles del presidente de la República, Rodrigo Chaves, se realiza con fondos públicos. Además criticó la labor de Munive en temas de salud, hospitales y fuga de especialistas en la Caja Costarricense de Seguro Social.

“Yo creo que obviamente yo no soy importante para que una conferencia que pagamos todos los costarricenses exista el tema de Jafet Soto, importante hay muchas cosas y más en la rama de ella y en la dirección donde ella es la importante”, comentó Jafet.



Y agregó: “Con respecto a la dignidad le puedo decir que tengo 32 años en el fútbol, he andado por todo el mundo y soy una persona muy digna porque soy una persona exitosa, en mi caso, mi carrera habla por sí sola como empresario, entrenador y no qué decir como futbolista. Repito, no creo que sea tan importante hablar de mí”.

Soto continuó en su respuesta y expuso necesidades que se viven en hospitales.

“Le recuerdo (a Munive) que nos estamos muriendo en los hospitales, debería visitar y buscar opciones de hospitales colapsados, construir el hospital de Cartago, solucionar el tema de la fuga de especialistas en la CCSS, por el amor de Dios, pongamos en contexto las cosas”, añadió Jafet.



El entrenador rojiamarillo afirmó: “A mí me puede decir lo que quiera, sé quién soy y yo vivo de lo produzco yo mismo no de lo que me pagan los costarricenses, los costarricenses nos morimos en los hospitales y es mejor hablar de fútbol y aprovechar lo que está pasando en Costa Rica”.



Sobre la burla del presidente de la República, Rodrigo Chaves, al mencionar que habían perdido 4-0 ante Saprissa, Jafet aseguró: “Nos metieron cuatro, pero a él también, tiene otros cuatro por otro lado, por otro lado los tiene”.



También, Jafet sentenció que él tiene derecho de criticar a la jerarca de Salud.



“Esto no es de pelear, pero desaprovechamos para hablarle a los costarricenses temas importantes para el país. Yo no le voy a dar votos, va a tener un montón de visualizaciones y likes, podría seguir mencionado, pero la política no juega. Yo no tengo derecho a hacerle una crítica al ministerio de salud, yo como costarricense y que vivo en un país democrático", expresó.

Y continuó: "El estadio tiene permiso de funcionamiento al día, luego salen diciendo y desacreditando situaciones que pasaron... las mamografías de nuestras mamas, hermanas, hijas… no señora, usted está ahí para trabajar para nosotros, para eso le pagamos, a todo el gabinete, y también puede que los quiten el otro año. Yo me imagino que ahora voy a esperar un bombardeo de cualquier lado, no importa. Yo no soy importante, el fútbol es algo muy pequeño, los costarricenses necesitamos hospitales nuevos, el hospital de Cartago; exíjanle, tiene incidencia grande en el hospital de Cartago".



Por último, Soto Molina finalizó su respuesta con picante: “No se vale que se desperdicie una conferencia de prensa enojado, pegando gritos, es lamentable, este fútbol es popular, estamos acostumbrados a ese populismo en el fútbol, pero en la casa de gobierno que hicimos todos los costarricenses, ticos pongámonos a ver a quién queremos de presidente y a quienes queremos que nos gobiernen los próximos años”, concluyó.



Ministra de Salud le responde a Jafet Soto: “Tenga dignidad, deje de echarle la culpa a otros”



La ministra de Salud, Mary Munive, no se quedó callada y le contestó de forma fuerte al técnico y presidente del Herediano, Jafet Soto.



El estratega rojiamarillo puso en duda la inspección que realizaron autoridades de Salud al estadio Carlos Alvarado solo un día antes de disputarse la semifinal de vuelta ante Saprissa, partido en el que perdieron 4-0 en la ida.



Además, cuestionó que Munive se haya declarado abiertamente seguidora del Saprissa.



“Qué casualidad que llegan después de que la ministra dice que es saprissista”, indicó el técnico con molestia.



Ante estas palabras, la jerarca de Salud fue tajante durante la conferencia semanal del Consejo de Gobierno.



“Desafortunadamente, todos conocerán que Jafet Soto quiso ser, en algún momento, comunicador y que esa comunicación, tal vez, lo ha llevado por caminos tortuosos. Pero aquí a echarles la culpa a terceros de que ellos no están generando los resultados que pretenden, pues ¡por Dios, que tenga dignidad! Son los campeones nacionales, enfréntese como tiene que enfrentarse a un campeonato y deje de echarle la culpa a otros de lo que hoy tiene disputar”, mencionó la ministra.



Munive también salió al paso de los que critican y quieren achacar que la decisión de clausurar el estadio Lito Pérez de Puntarenas, la semana anterior, fue “campaña política”.



“Me lo quieren achacar, pero creo que hay miedo o algo parecido. Si no es Kendall (Waston), es Wanchope, o son el cielo o las estrellas… Hay que buscar una justificación para todo. Pero, desafortunadamente, no, más bien fue algo impopular, estamos haciendo lo mejor para la población y más bien queremos posicionar la seguridad del aficionado. Esto se está haciendo en todos estadios y no queremos que se repita algo tan atroz como lo que sucedió en el Lito Pérez”, sentenció.



El Ministerio de Salud dio a conocer este miércoles que, aparte del reducto rojiamarillo ubicado en Santa Bárbara, también visitó el Ricardo Saprissa y ambos continúan en función sin ningún problema.