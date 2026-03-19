¿Interesa Joel Campbell en el Herediano? Esto dijo Jafet Soto

El presidente de Herediano, Jafet Soto, respondió si le gustaría ir por Joel Campbell en el mercado de fichajes.

Joel termina contrato en junio y desde ya puede conversar con cualquier club que esté interesado en sus servicios.

Teletica.com le consultó a Jafet puntualmente por Joel y el jerarca del Team, fiel a su estilo, respondió sin rodeos.

"Joel no solo es importante para la Liga, es un jugador muy importante para esta etapa de Selección Nacional, del país. Es un jugador que jugó en Europa muchos años, jugó en México, tiene un currículum impresionante, Brasil... Joel es Joel. Yo creo que poner en duda si Joel va a tener equipo o no para la otra temporada es imposible. Joel va a tener equipo, sea aquí o sea en otro lado, pero Joel Campbell va a tener equipo, se los garantizo", respondió Jafet.

Además, Soto sí dejó claro que ha estado alejado del tema de las contrataciones del club, pues está más centrado en temas del nuevo estadio.

"Ahorita hablar de contrataciones, en la etapa que estamos no es... además en este momento no es mi fuerte, en este momento el que tiene la fortaleza es Gustavo (Pérez, gerente deportivo) y todo el conocimiento de lo que estamos buscando", añadió.

Jafet destacó que recibe informes y que los analiza junto a Pérez. También, que en temas de futuros o eventuales fichajes hay que tener el parecer del técnico.

"Yo recibo informes, me siento con él y de lo que me gusta, de lo que creo que con mi poquita experiencia puedo aportarle para que también la gerencia deportiva y el armado del equipo crezca, pero en el tema de contrataciones, Gustavo es el que se ha venido encargando y obviamente hay que hablar con el técnico también", concluyó.



Con los rojinegros, Campbell, de 33 años, ha ganado dos Torneos de Copa, una Recopa, un título nacional y dos Copqs Centroamericanas.

