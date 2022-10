Hernán Medford: "Yo estoy contento porque esto ratifica cosas y le calla bocas a algunos"

Por Daniel Jiménez | 15 de octubre de 2022, 22:33 PM

El técnico de Herediano, Hernán Medford, se mostró satisfecho por lograr el pase a la final de fase ante Saprissa, una final en la que no hay favorito, en la que enfrentará a su gran amigo Jeaustin Campos y un evento que le permite callar bocas como él mismo dijo.

"Yo estoy contento porque esto ratifica cosas y le calla bocas a algunos. Todavía no la he ganado, pero hay que sacar las estadísticas de los técnicos que tienen más finales. Hay que dar mérito. No solo va a ser interesante una final entre Saprissa y Herediano sino entre mi amigo y yo", comentó Medford. Al estratega se le consultó a quién iba dirigido el dardo sobre "callar bocas, y respondió: "El que le caiga el guante que se lo plante, Hernán Medford demostró la calidad que tiene, aunque no quede campeón. ¿Le dolió a alguno?".

"Yo soy profesional, gané títulos a favor de Saprissa, Herediano y eso demuestra que soy profesional", agregó.

Otro tema que tienen en el tapete este final de fase es que el Team puede igualar a la Liga con 30 puntos, algo que según el timonel rojiamarillo no lo piensa en este momento.

"Esa parte no la pienso de alcanzar a Alajuelense, pero yo estoy centrado, Alajuelense no está metido en el baile, ni hablar de un equipo que no está aquí, es respetar a una institución", añadió.

Sobre si va a realizar alguna apuesta con el timonel de Saprissa, Jeaustin Campos, Medford asegura que aún tiene definido, en lo que sí fue enfático es que se medirá ante uno de sus mejores amigos.

"No sé, yo creo que el fútbol es serio, pero a veces se vale divertirse un poco. Ahí veremos", citó.

Por último, Medford felicitó a Puntarenas y a su afición porque fueron un digno rival en las semifinales.



