Hernán Medford: “Hay que mostrar actitud, con solo calidad no se ganan los partidos”

El Herediano empató 2-2 ante San Carlos y, tras el compromiso, su técnico Hernán Medford se mostró crítico con el rendimiento de su equipo, señalando que la clave estuvo en la falta de actitud durante gran parte del encuentro.

“No es sistema ni estrategia, es actitud, no es posible tener esa actitud en el primer tiempo, fue mala y San Carlos se aprovechó de eso. En el segundo tiempo la actitud fue mejor y logramos sacar un empate que al final creo fue justo”, comentó el entrenador florense.

El timonel también recalcó las dificultades que enfrenta al inicio de su gestión: “No he tenido tiempo para trabajar con Herediano, eso está claro”.





En cuanto al desarrollo del partido, Medford insistió en la diferencia entre ambas etapas: “Vimos a un Herediano con un primer tiempo sin actitud y luego con actitud, aquí no es de estrategia”.

El estratega fue enfático en que la disposición dentro de la cancha es fundamental: “Aquí hay que mostrar actitud, con solo calidad no se ganan los partidos”.

Finalmente, reconoció que necesita más tiempo de trabajo para afinar detalles en el equipo. “Acepto que necesito más trabajo para mejorar, pero no he tenido tiempo”, puntualizó.