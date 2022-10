Hernán Medford: "Hace tiempo Herediano no jugaba un partido así de malo"

Por José Fernando Araya | 30 de octubre de 2022, 19:30 PM

Caliente, molesto y frustrado. Así se vio Hernán Medford luego de la derrota del Herediano 0-2 ante Saprissa en el primer juego de la gran final del Apertura 2022 y que los deja contra las cuerdas.

Ahora el Team deberá remontar y al menos marcar tres anotaciones para lograr así el título 30 el próximo sábado en el Coyella Fonseca.

“Saprissa fue mejor que nosotros. Hay que aceptarlo, no hay ningún tipo de excusa, Herediano no jugó bien y es una conferencia fácil, no hay excusa y hace tiempo Herediano no juega un partido así de mal0”, mencionó el estratega de forma molesta.

Lea también Club Sport Herediano Saprissa golpea dos veces a un flojo Herediano y sueña con un nuevo título Los morados insistieron todo el partido y llegarán a la vuelta con un 2-0 que pone en aprietos a los rojiamarillos.

Incluso, Medford aceptó que su partido fue un “desastre” y que el Herediano “no jugó a lo que juega siempre”.

“Ojalá que nos den por muertos, eso sería lo más ideal, quedan 90 minutos y Herediano deberá mostrar lo bien que lo hizo en el torneo local”, añadió.

Además, aclaró que no hubo problema alguno entre Esteban Alvarado y Waylon Francis, quienes tuvieron una discusión en el primer tiempo.

“No pasa nada, los dos se sientan a la par, eso es lo que menos me importa, lo que me importa es evaluar y mejorar para el próximo partido.

“Paramos un hombre más ofensivo, pero no salió, no tuvimos el volumen que queríamos”, añadió.

Pese a su visible molestia, el estratega asegura estar positivo para sacar la serie el próximo sábado.

“Yo sigo positivo y mi equipo puede ganar el próximo sábado, pues es Herediano y solo por un mal partido no puedo hacer otro gran partido, mejor esperemos el otro sábado”, concluyó.