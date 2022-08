Hernán Medford a los árbitros: "Hay que decirles Messi o Ronaldo porque son intocables"

El técnico de Herediano, Hernán Medford, criticó a los árbitros luego del empate 1-1 ante el Santos en el Colleya Fonseca.

Medford aseguró que los silbateros son "intocables" y que les falta diálogo con los jugadores. Además, el estratega enfatizó que su crítica no va dirigida a lo que observó en el juego contra los santistas sino al arbitraje en general.

"Aquí los árbitros se equivocan y no pasan nada, yo no estoy hablando por hoy, el árbitro no nos afectó en nada, pero soy parte del fútbol. Los árbitros son intocables aquí, parece que nada más hay que ponerles el 10 y decirles Messi o Ronaldo porque son intocables, parece que ellos son los Messi o los artistas, pero los son los jugadores, ellos son los extras de la película. No nos equivoquemos Comisión de Abirtraje", comentó Medford.