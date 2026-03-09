Herediano ya respira la idea de jugar en el nuevo Rosabal Cordero

Los heredianos comienzan a palpitar la posibilidad de jugar en el nuevo Eladio Rosabal Cordero.

Gustavo Pérez, gerente deportivo del club, tocó el tema durante la transmisión de Teletica Deportes Radio.

Pérez fue consultado sobre la posibilidad de competir en el nuevo estadio en el segundo semestre del año.

"Es toda nuestra ilusión, trabajamos en la oficina que está frente al estadio día a día, Jafet (Soto) tiene todos los detalles y esa es la expectativa que hay que el próximo torneo juguemos en el Rosabal y es lo que los heredianos queremos y necesitamos porque será nuestra fortaleza", comentó Pérez.



Esta declaración coincide con la que brindó Orlando Moreira, dirigente de Fuerza Herediana, el pasado 4 de enero.

"Nosotros dijimos que era para mediados del 2026, no ha pasado. Esperamos el próximo campeonato, no este, si no el otro, sí jugar en el Eladio Rosabal Cordero", dijo Moreira en esa ocasión.

Los rojiamarillos sumarán en agosto de 2026 seis años desde que se despidieron de su antigua casa.