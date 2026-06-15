Herediano ya hizo apertura del boulevard 'Zona Comercial' de su nuevo estadio

El nuevo estadio Rosabal Cordero comienza a estar cada vez más cerca para el disfrute de todos los heredianos.

Este lunes, la dirigencia del Team inauguró la Zona Comercial del nuevo reducto rojiamarillo que toma cada vez más fuerza.

Los dirigentes han externado en reiteradas ocasiones que la idea es que en agosto ya el club pueda estar jugando en el nuevo Rosabal Cordero.

Será cuestión de tiempo para ver los avances que se puedan realizar en los siguientes meses.

Por lo pronto, la Zona Comercial ya fue abierta y cuenta con múltiples locales que ya están abiertos y en funcionamiento para el público.