Herediano y Sporting empatan sin goles

Herediano y Sporting cumplieron con el juego 18 de la fase regular del Clausura 2026.

Las oncenas no se hicieron daño y empataron sin goles en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

Para Sporting, esto significa el final de su temporada, mientras que los florenses esperan a que se resuelva este domingo a quién enfrentarán en semifinales.

El partido de este sábado le permitió a José Giacone darle descanso a algunos de sus estelares, ya que en una semana estarán debutando en la segunda fase.

Para los albos, el pitazo final marcó el epílogo de una temporada en la que no pelearon en la parte alta y que deja muchas respuestas por resolver en los próximos meses.