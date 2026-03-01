Herediano vuelve a la victoria y se aferra al liderato

Herediano volvió a sonreír en el Torneo de Clausura 2026 al derrotar cómodamente 3-0 a Pérez Zeledón en casa.

Los rojiamarillos venían de perder la fecha anterior ante San Carlos, por lo que estaban obligados a sumar de tres para meter presión al Cartaginés, segundo lugar e igualado en puntos, y que tendrá su partido este domingo precisamente ante los norteños.

De ahí que los rojiamarillos sintieran esa obligación como una gasolina extra para imponerse a los generaleños con dos goles en la primera mitad.

El primero, obra de Everardo Rubio tras un cobro de esquina, en la que el defensor apareció desde atrás para conectar de cabeza y poner así el 1-0 al minuto 21.

El segundo tanto no se hizo esperar, y el volante Luis Ronaldo Araya fue el encargado de cobrar un penal para poner el 2-0 al 30’.

Cabe resaltar el compañerismo de Marcel Hernández, quien sacó la mano en el área para el penal, pero decidió cederle el cobro a su compañero, pese a estar compitiendo por el goleo.

Herediano vivió de la renta pese a pocos ademanes de los Guerreros del Sur por descontar en el marcador; sin embargo, más bien fueron los rojiamarillos los que terminaron anotando uno más, obra de la variante de lujo Keysher Fuller, quien marcó cruzado para sellar el 3-0 a falta de cinco minutos para el final.

Herediano se aferra a la cima del campeonato con 19 unidades y obliga a los brumosos a vencer este domingo a San Carlos para volver a compartir la cima.

Pérez Zeledón queda rezagado en la sétima posición con nueve puntos.



