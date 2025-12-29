Herediano vive el regreso de un viejo conocido delantero

El Club Sport Herediano anunció el regreso del delantero mexicano José de Jesús "Tepa" González.

El retorno del atacante será por un año, es decir, dos torneos cortos.

González tendrá una segunda etapa como jugador florense, luego de ser parte del equipo bicampeón en 2025.

Además, los rojiamarillos anunciaron que Haxzel Quirós seguirá ligado a la institución por un año más.