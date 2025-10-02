Club Sport Herediano
Herediano vende entradas para partido en el que busca su resurgir
El juego ante la Liga será el jueves 16 de octubre en el Carlos Alvarado.
El Club Sport Herediano sacó a la venta las entradas para el juego ante Alajuelense, el 16 de octubre en el estadio Carlos Alvarado.
Sol General está en ₡6.000 y Sombra General ₡12.000. Se pueden adquirir en las oficinas del club y Passline.com.
Los rojiamarillos esperan levantar en el torneo de la mano de su técnico Jafet Soto, luego de una temporada en la que ya pasaron por el banquillo Pablo Salazar y Hernán Medford.
Los florenses son sétimos con 13 puntos, mientras que los rojinegros son cuartos con 18.