Herediano vende entradas para partido en el que busca su resurgir

El Club Sport Herediano sacó a la venta las entradas para el juego ante Alajuelense, el 16 de octubre en el estadio Carlos Alvarado.

Sol General está en ₡6.000 y Sombra General ₡12.000. Se pueden adquirir en las oficinas del club y Passline.com.

Los rojiamarillos esperan levantar en el torneo de la mano de su técnico Jafet Soto, luego de una temporada en la que ya pasaron por el banquillo Pablo Salazar y Hernán Medford.

Los florenses son sétimos con 13 puntos, mientras que los rojinegros son cuartos con 18.