Herediano suma rachas negativas en el inicio del Clausura

No es común para un equipo que defiende su título tener un arranque tan malo como el de Herediano este Clausura, que alcanza niveles históricos. Varios datos ayudan a entender cómo es que lo florenses están más cerca de la sima que de la cima.



Dos rachas negativas en especial son un reflejo de un equipo que en este momento tiene más dudas que respuestas.

Según datos de Christian Sandoval de Teletica Radio el técnico Jeaustin Campos, al igual que el equipo, tiene siete partidos sin ganar y se acerca a sus peores rachas como director técnico.

Otra seguidilla sin éxitos es la que vive el atacante José Guillermo Ortíz, quien no marca desde setiembre 2021.

“Hay precios para ser campeón que hay que pagar, si no los pagamos con humildad vamos a tener un arranque como este. Hay muchachos que con la estrella en el pecho creen que vamos a ganar. En el campo es un equipo frío y no intenso como nosotros logramos ese campeonato”, explicó el entrenador en conferencia de prensa.

Los rojiamarillos después de levantar el trofeo han empatado 5 encuentros, caído en dos y solo suman 4 tantos, al tiempo que han recibido seis goles.

Si bien es cierto el inicio del torneo para los de Heredia estuvo marcado por suspensiones por COVID-19 y jugadores con la Selección mayor, ha sido difícil para el equipo encontrar el ritmo que les permita pelear en la parte alta.

En el papel el mejor resultado de los de Campos fue empatar con Saprissa, pero este fue un punto conseguido a otro equipo de capa caída.

La derrota de este domingo ante los brumosos en el Fello Meza dejó palabras fuertes de Campos, quien debe encontrar respuestas de cara la fecha 8 ante Guanacasteca.

"No sé si tenemos que separar jugadores o qué hacer. A mí no me interesa si vienen de la selección, con una medalla en el pecho, a mí me interesa el Herediano”, concluyó.