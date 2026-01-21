EN VIVO
¡Herediano sí va enserio! El Team mete miedo con goleada a Guadalupe

El cuadro rojiamarillo se aprovechó de un cuadro guadalupano con nueve jugadores.

Herediano vs. Guadalupe. Foto: Prensa Herediano
Herediano vs. Guadalupe. Foto: Prensa Herediano
Por Daniel Jiménez 20 de enero de 2026, 22:06 PM

El Club Sport Herediano demostró que en este Clausura va con todo al golear 4-0 a Guadalupe FC, que jugó todo el segundo tiempo con nueve jugadores.

Marcel Hernández (47'), Haxzel Quirós (56'), Aarón Murillo (85') y Ronaldo Araya (89') marcaron para un equipo que desde el inicio del torneo da señales muy serias que irá con todo.

Los florenses son líderes con nueve puntos en tres partidos, un paso perfecto justo para José Giacone y sus dirigidos.

Expulsiones

John Jairo Ruiz y Lautaro Ayala se fueron expulsados en el primer tiempo y esto mermó muchísimo el ímpetu de los guadalupanos.

Ruiz fue el primero en salir del terreno de juego a las duchas a los

31 minutos tras una revisión del VAR por un golpe a Keyner Brown.


La segunda expulsión fue por esta acción de Ayala que no requirió ni revisión en el VAR previo a tomar la decisión.

Los guadalupanos disputan el descenso esta campaña por lo que deben recomponer lo más pronto posible.

