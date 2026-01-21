¡Herediano sí va enserio! El Team mete miedo con goleada a Guadalupe

El Club Sport Herediano demostró que en este Clausura va con todo al golear 4-0 a Guadalupe FC, que jugó todo el segundo tiempo con nueve jugadores.

Marcel Hernández (47'), Haxzel Quirós (56'), Aarón Murillo (85') y Ronaldo Araya (89') marcaron para un equipo que desde el inicio del torneo da señales muy serias que irá con todo.

⏰ 86’ Gol de Herediano que sentencia el juego ante Guadalupe. pic.twitter.com/EUl7tI9o0w — FUTV (@FUTVCR) January 21, 2026

⏰ 90’ Gol de Ronaldo Araya y Herediano pone el 4-0 ante Guadalupe. pic.twitter.com/oXiSSa09NE — FUTV (@FUTVCR) January 21, 2026

Los florenses son líderes con nueve puntos en tres partidos, un paso perfecto justo para José Giacone y sus dirigidos.

Expulsiones

John Jairo Ruiz y Lautaro Ayala se fueron expulsados en el primer tiempo y esto mermó muchísimo el ímpetu de los guadalupanos.

Ruiz fue el primero en salir del terreno de juego a las duchas a los

31 minutos tras una revisión del VAR por un golpe a Keyner Brown.



