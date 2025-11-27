Herediano se encuentra a un punto del abismo

A falta de dos fechas para que termine la fase regular del Apertura, la matemática para Herediano es clara: un punto lo separa de despedirse del sueño de ser tricampeón. La tabla no deja dudas.

Liberia es cuarto con 26 puntos y los florenses tienen 20. Si los dirigidos por José Saturnino Cardozo suman una unidad más, será imposible que los de Jafet Soto los alcancen.

El torneo de los florenses ha sido complicado. Cinco triunfos, cinco empates y seis derrotas han marcado su camino. Tres técnicos han pasado por el banquillo y el equipo no ha respondido. Pablo Salazar empezó mal, Hernán Medford no pudo enderezar el rumbo y la mano mágica de Soto se ha quedado corta.

En Concacaf tampoco se mostró una buena cara y, tras dos certámenes de felicidad, todo indica que este 2025 podría cerrar con un sabor amargo.

“Vamos a seguir luchando hasta ver dónde nos alcanza. Somos un equipo con jerarquía y la tenemos que demostrar en este cierre”, aseguró Jafet Soto.

El sábado por la noche, Herediano visita a San Carlos y cualquier resultado que no sea triunfo apagará el sueño rojiamarillo. En caso de ganar en el Carlos Ugalde, habrá que esperar qué sucede entre Saprissa y Liberia, ya que un empate aurinegro dejaría fuera a los actuales campeones.



