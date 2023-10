Herediano responde a la Liga: "Esperamos que no se vuelvan a dar brotes de violencia en el Morera"

Fuerza Herediano emitió este viernes un contundente comunicado de prensa en el que reitera que las barras organizadas no ingresarán a los partidos que ellos organicen en condición de locales.

Además, la dirigencia florense le respondió a la Liga luego de que no cayera bien la frase que dijo Jafet de "justos pagan por pecadores", haciendo alusión a que no podía garantizar que todos los aficionados que no entraron al estadio el miércoles pasado pertenecían a "La Doce", barra organizada manuda.