Herediano recibe multa por juntabolas en partido ante Cartaginés

El Club Sport Herediano recibió una multa de ₡1 millón por responsabilidad de sus juntabolas en el triunfo 2-1 ante Cartaginés.

Este es el desglose de las sanciones tras la jornada 14.

Herediano

Sancionar al club con una multa de ₡1.843,750.00 desglosada de la siguiente manera:



₡843,750.00 al ser la cuarta vez que el árbitro toma medidas disciplinarias (tarjetas amarillas y/o rojas) contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido.



₡1,000,000.00 al ser la primera vez que alguno de los juntabolas pierde tiempo en forma evidente o no cumple adecuadamente con sus funciones.



Sancionar al jugador Daniel Vargas Echeverría con 2 partidos de suspensión y una multa ₡250,000.00 al ser la primera vez que golpea de cualquier manera mediante el juego brusco grave.



Guadalupe FC



Sancionar al jugador Lautaro Jesús Ayala con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100,000.00 por acumular cinco tarjetas amarillas en el campeonato de apertura.



Sancionar al club con una multa de ₡1,265,625.00 al ser la quinta vez que el árbitro toma medidas disciplinarias (tarjetas amarillas y/o rojas) contra cinco o más miembros del mismo equipo.



AD San Carlos



Sancionar al jugador Roberto José Córdoba Durán con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100,000.00 por acumular cinco tarjetas amarillas en el campeonato de apertura.



Sancionar al club con una multa de ₡843,750.00 al ser la cuarta vez que el árbitro toma medidas disciplinarias (tarjetas amarillas y/o rojas) contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido.

Puntarenas FC



Sancionar al club con una multa de ₡500,000.00 al ser la primera ocasión de la temporada que atrasan el inicio del partido, sea en el primer tiempo o en la etapa complementaria.



Municipal Liberia



Sancionar al jugador Johan Enrique Cortés Alfaro con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100,000.00 al ser la primera vez que es expulsado por la acumulación de dos tarjetas amarillas en un mismo partido.

