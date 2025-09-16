Herediano oficializa llegada de Kenneth Vargas

El jugador Kenneth Vargas regresa al fútbol de Costa Rica, luego de los partidos que disputó con la Selección Nacional.

Vargas militará con el Club Sport Herediano para el Torneo de Apertura 2025.

"Después de su paso por el fútbol de Escocia con el Heart of Midlothian, Vargas vuelve a vestir la camiseta rojiamarilla para defender los colores del Herediano", informó el club en su sitio web.

El futbolista disputó 56 partidos en Premiership, Primera División escocesa, anotó nueve goles y generó cuatro asistencias.

Ahora vestirá, de nuevo, los colores rojiamarillos, club que lo dio a conocer y catapultó para llegar a la Selección Nacional y también alcanzar su sueño de militar en Europa.



